Karadeniz yolu 20 dakika kısalıyor! Bakan Uraloğlu Çamlıhemşin Tünelli için tarih verdi

SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKA KISALACAK

Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla güzergahın 1,5 kilometre kısalacağını belirtti.

Yolun tamamlanmasıyla seyahat süresinin 55 dakikadan 35 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

Uraloğlu, projenin sağlayacağı tasarrufu şöyle açıkladı:

"Seyahat süresini 55 dakikadan 35 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 4 bin 800 ton azaltacağız."

Projenin tamamlanmasıyla Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşımın kolaylaşması, Ayder Yaylası başta olmak üzere bölgedeki turizm merkezlerine erişimin daha hızlı ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor. Yolun bölgedeki ticaret ve turizm potansiyeline de katkı sağlaması bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör