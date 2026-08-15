Karadeniz yolu 20 dakika kısalıyor! Bakan Uraloğlu Çamlıhemşin Tünelli için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de Pazar-Ardeşen ayrımı-Çamlıhemşin-Ayder il yolu kapsamında yapımı tamamlanan Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'nin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını açıkladı. Açılacak 2 kilometrelik kesimle birlikte projenin tamamlanan bölümü 10 kilometreye ulaşacak.
ÇAMLIHEMŞİN TÜNELİ HİZMETE GİRİYOR
Uraloğlu, 36,5 kilometre uzunluğundaki Pazar-Ardeşen ayrımı-Çamlıhemşin-Ayder il yolu projesinin bölge turizmi açısından önemli bir güzergah olduğunu belirtti.
Ayder Yaylası'nın her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını ve kış ile yayla turizminin gelişmesiyle bölgede trafik yoğunluğunun arttığını ifade eden Uraloğlu, mevcut yolun kapasitesinin artırıldığını söyledi.
Proje kapsamında ilk 5,5 kilometrelik kesim 4 şeritli bölünmüş yol standardında, devamındaki kesimler ise 12 metre platform genişliğinde ve tırmanma şeritli olarak inşa ediliyor.
3 TÜNEL VE 5 KÖPRÜ BULUNUYOR
Güzergahta toplam 3 bin 670 metre uzunluğunda 3 tek tüplü tünel bulunuyor.
Bunlar 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli, 2 bin 265 metrelik Hala Tüneli ve 450 metrelik Hala-2 Tüneli olarak sıralanıyor.
Projede ayrıca toplam 345 metre uzunluğunda 5 köprü yer alıyor. Bunlar 50 metrelik Akkaya, 40 metrelik Şenyamaç, 135 metrelik Fırtına Deresi, 90 metrelik Hala Deresi-1 ve 30 metrelik Hala Deresi-2 köprüleri.
PROJENİN 10 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI
Daha önce tek yol standardındaki yaklaşık 8 kilometrelik kesimin trafiğe açıldığını hatırlatan Uraloğlu, yeni açılacak bölümle ilgili şöyle konuştu:
"Çamlıhemşin Tüneli, Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'ni hizmete sunuyoruz. Böylece projemizin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış olduk."
Güzergahın kalan bölümlerinde de çalışmalar devam ediyor. Hala Tüneli'nde kazı ve kaplama betonu işlemleri tamamlanırken, Hala-2 Tüneli'nde kazı ve destekleme çalışmaları sona erdi. Bu tünelde kemer betonu imalatları sürüyor.
Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimde ise çalışmalar devam ediyor.
SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKA KISALACAK
Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla güzergahın 1,5 kilometre kısalacağını belirtti.
Yolun tamamlanmasıyla seyahat süresinin 55 dakikadan 35 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.
Uraloğlu, projenin sağlayacağı tasarrufu şöyle açıkladı:
"Seyahat süresini 55 dakikadan 35 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 4 bin 800 ton azaltacağız."
Projenin tamamlanmasıyla Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşımın kolaylaşması, Ayder Yaylası başta olmak üzere bölgedeki turizm merkezlerine erişimin daha hızlı ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor. Yolun bölgedeki ticaret ve turizm potansiyeline de katkı sağlaması bekleniyor.