Karadeniz’in ötesine enerji hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), uluslararası enerji devleriyle yaptığı anlaşmalara bir yenisini daha ekledi. TPAO ile İngiliz enerji şirketi Shell arasında Bulgaristan'ın deniz yetki alanında yer alan Khan Tervel Sahası için "Ortaklık Anlaşması" imzalandı. Anlaşma kapsamında iki şirket, petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini birlikte yürütecek.

PROJEYE ORTAK OLDU

İstanbul'da düzenlenen törende TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Shell Kıdemli Başkan Yardımcısı Eugene Okpere imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakat ettiği anlaşmaya göre TPAO, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Blok 1-26 Khan Tervel Sahası'ndaki arama ruhsatı kapsamında Shell'in operatörlüğündeki projeye ortak oldu.

Bakan Bayraktar, sahada yaklaşık 5 yıllık lisans süresiyle faaliyet yürütüleceğini belirtti. Yaklaşık 3 bin 800 kilometrekarelik alanı kapsayan Khan Tervel Sahası'nın, Türkiye'nin Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na yakın bir noktada bulunduğuna dikkat çekildi. Bayraktar, ilk aşamada sismik çalışmaların gerçekleştirileceğini, ardından şartların uygun olması halinde önümüzdeki yıl arama kuyusu açılabileceğini ifade etti.

YURTDIŞINDA BÜYÜME

TPAO, yılbaşından bu yana ExxonMobil, Chevron ve BP ile yaptığı anlaşmaların ardından Shell ile de iş birliğini somut bir sahada hayata geçirmiş oldu. Bayraktar, bu adımların "yurtdışında Türkiye Petrolleri'ni büyütme" stratejisinin parçası olduğunu vurguladı. Türkiye'nin denizlerdeki arama ve üretim kabiliyetinin uluslararası ortaklıklar açısından belirleyici olduğunu dile getiren Bayraktar, "Shell ve bizi tercih etmelerinde, denizlerde edindiğimiz tecrübenin önemli katkısı oldu" dedi.