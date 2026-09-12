Karahan’dan dikkat çeken enflasyon ve faiz mesajı: İhtiyatlı yaklaşım sürecek

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ YAVAŞLIYOR"

Karahan, "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunumunda, yıllık enflasyonun ağustos ayında yüzde 31,5 seviyesine gerilediğini belirtti.

"Aylık dalgalanmalara rağmen, son enflasyon verileri ve öncü göstergeler, enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına işaret ediyor" değerlendirmesinde bulunan Karahan, arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti.

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin de dezenflasyon sürecini yavaşlattığını kaydeden Karahan, öncü göstergelerin kiralarda dezenflasyon yönünde ilave bir alan bulunduğuna işaret ettiğini söyledi.

Temel mal enflasyonunun önemli zorluklara rağmen ılımlı seyrini koruduğunu vurgulayan Karahan, dezenflasyon sürecinde verimlilik artışının da hız kazandığını aktardı.

EKONOMİK FAALİYETTE YAVAŞLAMA SÜRECEK

Karahan, iktisadi faaliyetteki yavaşlamaya karşın çeyreklik büyümenin ikinci çeyrekte hız kazandığına dikkati çekti.

Bu artışın sürükleyicisi olan dış talebin sanayi üretimini desteklediğini belirten Karahan, kapasite kullanımının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini kaydetti.

Yüksek frekanslı göstergelerin üçüncü çeyrekte yavaşlamanın devam edeceğine işaret ettiğini ifade eden Karahan, kredi büyümesinin tüm kredi türlerinde yavaşladığını söyledi.

Karahan, enflasyon beklentilerinin de bir miktar ihtiyatlı davranılması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

DIŞ TİCARET DENGESİ İYİLEŞTİ

Dış ticaret dengesinin üçüncü çeyrekte daha fazla iyileşme gösterdiğini vurgulayan Karahan, turizm gelirlerinin güçlü seyrini sürdürdüğünü söyledi.

Cari işlemler açığının olumsuz dış faktörlere rağmen yatay seyrettiğini belirten Karahan, yurt içi yerleşiklerin Türk lirası talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Karahan ayrıca döviz rezervlerinin güçlü seyrini sürdürdüğünü dile getirdi.