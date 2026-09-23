Karahan’dan New York’ta enflasyon sunumu: Dezenflasyon süreci devam ediyor

İÇ TALEP YAVAŞLADI, BÜYÜME HIZ KESTİ

Karahan, iç talepteki zayıflamanın etkisiyle büyümenin hız kestiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, veriler daha zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ediyor. Bu ayrımları anlamak, hem enflasyon görünümünü hem de para politikası duruşumuzu değerlendirmek açısından önemlidir. Aylık veriler tek başına bilgilendirici olmakla birlikte aynı zamanda dalgalı da olabilir. Politika değerlendirmemiz, temel eğilimdeki değişikliklere dikkat etmeye devam ederken, söz konusu dalgalanmaların ötesine bakmalıdır."

DIŞ TİCARET DENGESİ İYİLEŞTİ

Karahan, jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını artırdığını, rafineri marjlarındaki genişlemenin de bu etkinin daha belirgin hale gelmesine neden olduğunu söyledi.

Enflasyon görünümüne ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla para politikasında sıkılaştırmaya gittiklerini vurgulayan Karahan, dış ticaret dengesinin iyileştiğini ve seyahat gelirlerinin güçlü seyrini koruduğunu belirtti.

Kredi büyümesinin ilkbahardan bu yana önemli ölçüde yavaşladığını bildiren Karahan, ekonomik aktivitede çeyreklik bazda görülen toparlanmanın güçlü ihracat tarafından desteklendiğini ifade etti.

İç talepteki yavaşlama ve güçlü ihracatın cari dengedeki iyileşmeyi desteklediğini belirten Karahan, yüksek frekanslı verilerin üçüncü çeyrekte iç talepteki yavaşlamanın devam edeceğine işaret ettiğini söyledi.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI ÇEKİYOR

Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu hem doğrudan hem de dolaylı kanallardan yukarı çektiğini aktaran Karahan, verilerin bütün olarak değerlendirilmesi halinde enflasyonun ana eğiliminde son dönemde bir yavaşlama görüldüğünü kaydetti.

Enflasyon beklentilerinin temkinli davranmayı gerektirdiğini vurgulayan Karahan, "Yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına olan talebi güçlü seyrediyor. Uluslararası rezerv tamponları güçlü seyrini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrini dışsal şoklar ve yurt içindeki aktarım mekanizmaları belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör