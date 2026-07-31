Karahan’dan Şam ile işbirliği mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2010'dan bu yana TCMB başkanı düzeyinde Suriye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret kapsamında Şam'da çeşitli temaslarda bulundu. Karahan, temaslarına Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinde Büyükelçi Nuh Yılmaz ile görüşerek başladı. Ardından Suriye Dışişleri Bakanlığını ziyaret eden Karahan, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından kabul edildi. Karahan daha sonra Suriye Merkez Bankasına geçerek Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safvet Raslan ile görüştü. ORTAK REFAH VURGUSUGörüşmede iki ülke merkez bankaları arasında karşılıklı mevduat hesaplarının açılması konusunda anlaşmaya varıldı. Taraflar ayrıca, merkez bankaları arasındaki teknik ve kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi, Suriye Merkez Bankası'na teknik destek sağlanması ve iki ülke arasındaki ticari ve mali işlemlerin kolaylaştırılması konularında anlaşmaya vardı. Karahan ve Raslan, Emevi Camii'nde bulunan Türk şehitlerinin kabirleri ile Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret etti. Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez bankalarımız arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının, ülkelerimizin ortak refahı ve ekonomik kalkınması için güçlü bir temel oluşturacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör