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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Karapınar’a “En İyi Finansman Çözümü” ödülü

Karapınar’a “En İyi Finansman Çözümü” ödülü
Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi, Adam Smith 2022'de "En İyi Finansman Çözümü" ödülünü kazandı. Kalyon Enerji'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yerli teknolojiyle hayata geçirilmiş ilk, Avrupa'nın en büyük enerji santrali olan Kalyon Karapınar GES'in global ödüllerle büyük başarılara imza attığı belirtildi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, enerji sektöründe uluslararası alanda yabancı sermaye ve fonlamaya ulaşım açısından Kalyon Karapınar GES'in önemli bir proje olduğunu belirterek, "Türkiye'de edindiğimiz yetkinliği uluslararası arenaya taşıyarak yenilenebilir enerji alanında yeşil finansman kapsamında iş geliştirme konusu, 2022'de öncelikli konularımızın başında geliyordu. Bunu başarabildiğimiz için mutluyuz" dedi.
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Karapınar’a “En İyi Finansman Çözümü” ödülü
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