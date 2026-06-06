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Giriş Tarihi: 6.06.2026 00:47

Karar Resmi Gazete'de! Parolapara'nın faaliyet izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

AA
Karar Resmi Gazete’de! Parolapara’nın faaliyet izni iptal edildi
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TCMB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 28 Temmuz 2022 tarih ve 11284/20883 sayılı TCMB'nin kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #RESMİ GAZETE #TCMB

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Karar Resmi Gazete'de! Parolapara'nın faaliyet izni iptal edildi
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