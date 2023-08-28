Kararlı adımlarla devam ediyoruz

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Burak Yakın ile kuyumculuk sektörünün liderleri, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Ankara'da bir araya geldi. Çelik ve Erkan, toplantıda sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi. Erkan, toplantıda yaptığı açıklamada, "2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.Öte yandan TCMB, 20 Ağustos'ta Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesapları ile ilgili olarak paylaştığı düzenlemelere ilişkin uygulama talimatını bankalara gönderdi. Buna göre Merkez Bankası, vadeli TL mevduatlara geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi. Bankalar yüzde 95 hedefini, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm hesaplarının yenilenmesi veya döviz dönüşümlü hesaplardan 32 gün ve üzeri TL mevduata geçiş ile sağlayabilecek. Merkez Bankası, deprem bölgesinde kullandırılan kredilere ilişkin tanımladığı muafiyetin süresini de 1 Ocak 2024'e uzattı.Yeniden yapılandırma olarak da bilinen 7440 sayılı Kanun'un sağladığı haklardan yararlanmak için son dönemece girildi. Yeniden yapılandırma kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksitini ödemeyen veya eksik ödeyenler, 31 Ağustos'a kadar tanınan imkândan yararlanabilecek. Geçen süre için hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte borcunu ödeyenler katsayı uygulanmaksızın 7440 sayılı yapılandırma Kanunu'ndan faydalanabilecek ancak peşin ödeme indirimine dahil olamayacak. 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için de son gün 31 Ağustos. Vergi, araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri miktar kadar olacak. İkinci taksit ödemeleri ise kasım sonuna kadar yapılabilecek. Depremlerden etkilenenler vergiden muaf olacak. Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak, muayene de yaptıramayacak.