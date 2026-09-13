Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 3 taşınmaz için ihale

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğünün, konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Altunizade Mahallesi, Tuzla ilçesi Merkez Mahallesi ve Ümraniye ilçesi Çakmak Mahallesi'ndeki üç taşınmazın satış ihalesi, kapalı teklif usulü artırmayla yapılacak.

İhale kapsamında Üsküdar'daki 209,48 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 75 milyon 412 bin 800 lira, geçici teminat tutarı 2 milyon 262 bin 384 lira, Tuzla'daki 3 bin 235,73 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 21 milyon 438 bin 700 lira, geçici teminat bedeli 643 bin 161 lira ve Ümraniye'deki 685,42 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 9 milyon 762 bin 240 lira, geçici teminat bedeli 292 bin 867,20 lira olarak belirlendi.

Taşınmazların satışına yönelik ihaleler, 30 Eylül Çarşamba günü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda yapılacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör