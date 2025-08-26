Karbon emisyonunu 500 bin ton azaltacak

Türkiye'nin doğusunu uluslararası ticaretin kalbine bağlayacak, Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olan 224 kilometrelik Kars- Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'ni hayata geçirecek olan Kalyon İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Toplam 2.4 milyar euro değerinde yeşil nitelikli uluslararası finansmana sahip projemizle yüksek enerji verimliliği ile çevresel etkileri en aza indireceğiz" dedi. Güzergâh alternatif değerlendirmesi, sınır ötesi etkiler, iklim ve meteoroloji, jeoloji ve deprem riski, toprak ve zemin koşulları, su kalitesi ve hidroloji, hava kirliliği, gürültü ve titreşim, trafik ve ulaşım, görsel etkiler, biyoçeşitlilik, sosyal bileşenler, sosyoekonomik yapı, kültürel miras ve kümülatif etki gibi başlıklarda ayrıntılı değerlendirmelerle nihai hale getirilen proje tüm dünyaya örnek olacak. Çevresel sürdürülebilirlik açısından da öne çıkan proje, tamamen elektrifikasyona dayalı olup karayolu taşımacılığına kıyasla yıllık yaklaşık 500 bin ton karbon emisyonunu azaltacak. Elektrikli trenler ayrıca azot oksit, kükürt oksit ve uçucu organik bileşik emisyonlarını düşürerek özellikle şehirlerde hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacak.

KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRECEK

Geçtiğimiz haafta temeli atılan projeyle ilgili açıklama yapan Kalyoncu, projenin uluslararası barış ve refaha büyük katkılar sağlayacağını belirterek, "Türkiye-Azerbaycan ve Ermenistan arasında ulaşım hatlarını geliştirmekle kalmayacak aynı zamanda ekonomik iş birliğini güçlendirecek ve bölgesel barışı pekiştirecek. Zengezur Koridoru kapsamında dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da inşa edilmekte olan 110.4 km'lik demiryolu ve 104 km'lik otoyol projeleri de Kalyon İnşaat tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni ulaşım bağlantısını sağlayacak olan bu projeler, Türkiye ile Nahçıvan ve Azerbaycan arasında köprü vazifesi görecek" açıklamasında bulundu.

CARİ DENGEYE KATKI

Türkiye 600 milyar doları aşan dış ticaretinin çok düşük bir bölümünü demiryolu taşımacılığı üzerinden gerçekleştiriyor. Öyle ki; demiryollarının dış ticaret yük taşımacılığımızdaki payı yüzde 1'in altında. Söz konusu proje 15 milyon tonluk yük taşımacılığı kapasitesi ile şu anda yüzde 1'in altında olan bu oranın yüzde 4'e kadar çıkmasına yönelik bir altyapı sunacak. Demiryolu ile taşımacılığın güçlenmesi, ülkemizin 2024 yılında 14.7 milyar dolar olan navlun giderlerinin de azalması için olanak yaratacak.

18 GÜNLÜK TRANSİT SÜRESİ 12 GÜNE İNECEK

ASYA ile Avrupa arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlayacak projenin hayata geçmesiyle mevcut 18 günlük transit süresi 12 güne inecek. Deniz yoluna kıyasla yaklaşık yarı sürede taşıma imkânı sunacak olan demiryolu, Orta Asya'dan Avrupa'ya ulaşımda güçlü bir lojistik köprü işlevi görecek. Yılda 5.5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak projeyle birlikte; ticaret daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetle gerçekleşecek. Proje, 10 bin kişilik bir istihdamla hayata geçirilecek.