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Giriş Tarihi: 22.09.2026

KARDEMİR ürün çeşidini artıracak

KARDEMİR ürün çeşidini artıracak
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Türkiye'nin entegre demirçelik üreticilerinden KARDEMİR, 4,5 milimetreden 56 milimetreye kadar kangal üretim kapasitesiyle Türkiye'de kalın kangal alanındaki tek üretici konumunu güçlendirirken, katma değerli ve stratejik çelik ürünlerinde ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, 16-18 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Metal Expo Eurasia 2026 Fuarı'nda uzun ürün grubundaki üretim kapasitesini, geliştirdiği yeni çelik kalitelerini ve farklı sanayi sektörlerine yönelik ürünlerini tanıttı. KARDEMİR'den yapılan açıklamada, müşterilerin teknik beklentileri doğrultusunda yeni kalite geliştirme çalışmalarına devam edildiği ve proje odaklı tedarik yaklaşımının genişletildiği belirtildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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KARDEMİR ürün çeşidini artıracak
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