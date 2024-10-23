Kargo teslim süresi 1.5 güne düştü

Turkuvaz Medya'nın medya sponsoru olduğu KARGOMsende'nin stratejik partner olarak katılım sağladığı Türkiye Logistics Summit (Türkiye Lojistik Zirvesi) gerçekleştirildi. Zirvede, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ev sahipliğinde, (UTİKAD) lojistik sektörünün önde gelen isimleri bir araya geldi. KARGOMsende Genel Müdürü Cengiz Bayazit, "KARGOMsende olarak gelişen e-ticaret ve e-ihracat eko sisteminde dinamik kadromuzla KOBİ ve iş ortaklarımızın yanındayız. Bugün burada sektördeki önemli gelişmeleri takip etme ve fırsatları değerlendirme imkânı bulacağız. 81 il, 555 ilçede ortalama 1.5 günde teslimat yapan, e-ticaret taşımacılığı alanında kısa sürede fark yaratan bir kargo şirketi olarak sektördeki rolümüz gurur verici" dedi.Turkish Cargo Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, 106'sı kargo olmak üzere toplam 367 farklı noktaya hizmet sağladıklarını söyledi. Türk, "Açmış olduğumuz her yeni hat, Türk ihracatçısına yeni ihracat fırsatları oluştururken Türkiye'nin dış ticaretine önemli katkılar sağlıyor. İstanbul Havalimanı'ndaki SmartIST tesisimizin mevcut 2.2 milyon tonluk elleçleme kapasitesini 4.5 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz. Tek çatı altında sunduğumuz kapasiteyle Avrupa'da 1. dünyada ise 3. sıradayız. Sadece 10-12 yıllık zaman zarfı içinde dünya sıralamasında 33.lükten önce insana sonra teknolojiye yatırım yaparak 3.lüğe çıkmayı başardık. 2025 yılında e-ticaretin dünya ürün ticareti içinde yüzde 21'lik bir paya ulaşması beklenmekte" diye konuştu.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin lojistik altyapısının güçlendirmesi gerektiğini belirterek, "Ortalama ihracat mesafemiz 3 bin kilometreyi buldu. Geçen yıl 150 milyon ton ürün ihraç ettik. Teslimatta bir günlük gecikme, o ülkenin zamana dayalı ürün ihracatında yüzde 7 düşüşe neden oluyor" açıklamalarında bulundu.Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, "Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'taki FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. 2030'da tamamlanmasını planladığımız projemiz yaklaşık 1.200 km'lik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşasını içeriyor. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planları doğrultusunda karayolu yolcu ve yük taşımacılığı payını yüzde 72'den 57'ye düşürürken, demiryolu yük taşımacılığı payını yüzde 5'ten 22'ye çıkarmayı hedeflemekteyiz. 2023'te 13.919 km olan demiryolu ağını 2028'de 17.287 km'ye, 2053'te ise 28.600 km'ye çıkarmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.