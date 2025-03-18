Kârın 10’da biri yapay zekadan

AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, önümüzdeki yıl sonu için de hedefi büyütmüş durumda. Ölken, "2026 yolculuğumuz daha önemli. Biz 2026'da 100 milyon euro üzerinde bir kâr bekliyoruz. Hedefimiz oraya ulaşmak, vergi sonrası. Bu oranın yüzde 10'a kadar çıkacağını öngörüyorum. yani 10 milyon oradan gelecek. İki yıl da çok kısa bir süre. Ama çok hızlı bir teknolojik gelişim sürecinden geçiyoruz. Yapay zekâyla çözüm ürettiğiniz zaman aslında bu bir sonuç. Datayı doğru alıyorsunuz müşterinin veri tabanını oluşturuyorsunuz riskin veri tabanın oluşturuyorsunuz bunun üzerine iş analitiği, advance analitik çözümler koyuyorsunuz. Makine öğrenmesi derin öğrenme koyuyorsunuz. Sonra anlamlı sonuçlar gördükten sonra da bunu yapay zekâformülünde destekliyorsunuz" dedi.

DÜNYADA BİR İLK

Satış sürecinde şu ana kadar yapay zekânın kullanılmadığını belirten Ölken, "Bugüne kadar ne dünyada ne de Türkiye'de satış bu yolculuğun içine girmedi. AXA Türkiye'deki en büyük tutkumuz -ki belki 2025'in 2 çeyreğinde ilk sonuçları göreceğiz- somut kullanım haline geleceğini düşünüyorum. Yani mayıs sonu haziran başı gibi artık biz müşteri verimliliğini satış verimliliğini acenteleri destekleyecek yapay zekâ çözümlerini piyasaya süreceğiz" şeklinde konuştu.

CİROYA DA CİDDİ KATKI

Müşteri başına poliçe adedini artıracaklarını ve acente başına üretim verimliliği de artıracaklarını belirten Ölken, şunları söyledi: "Bütün bunları yapabilmek için işte çok büyük bir veri okyanusumuz var artık. Yani eskiden veri gölü, veri ambarı diyorduk. Artık çok kıymetli verilerimiz var. Bizim yaklaşık 3 milyon bireysel müşterimiz var. Bugün yaklaşık 1.4 seviyesinde poliçe adedimiz var. Bunu 1 puan artırdığınızda 300.000 yeni poliçe alacaksınız anlamına geliyor. Matematik bu kadar basit aslında. Dolayısıyla 2026 olduğunda toplam kârın yüzde 10'unun yapa zekâ ve analitik çözümlerinden geleceğini söylemekle beraber cironun da önemli bir şekilde bu çözümlerden istifade edeceğini ve enflasyon çizgisinin oldukça yukarısında büyüme kat edebileceğimizi düşünüyoruz."