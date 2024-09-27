Kart ve kredi borcuna 60 aya kadar yapılandırma

Merkez Bankası ile BDDK tarafından, bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar atıldı. Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar, ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak. Yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranı da referans faiz olan yüzde 3.11 ile sınırlandırıldı. Ayrıca ihtiyaç kredileri anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde, ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Buna göre borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. Kredi kartları asgari ödeme oranında da değişikliğe gidildi. Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranındaki sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altındaki kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak. Kredi kartıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.