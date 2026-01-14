Kas hastaları için engelleri kaldırıyor

ALS ve felç gibi kas hastası bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla EyeMo projesini hayata geçiren Türk Telekom, proje kapsamında kullanıcıların hizmetine sunulan EyeMo yazılımı ile kas hastası bireyler, göz hareketleriyle bilgisayarlarını ve bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi çevre ekipmanlarını kontrol edebilme imkânı elde ediyor. Türk Telekom tarafından patenti alınan EyeMo, gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç duymadan çalışıyor. Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren, "Türk Telekom olarak teknolojiyi yalnızca geliştiren değil, iyilik ve faydaya dönüştüren bir anlayışla hareket ediyoruz. ALS ve felç gibi kas hastası bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiğimiz EyeMo yazılımının patentini alarak kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. EyeMo, dijital dünyanın sunduğu imkânları herkes için erişilebilir kılma hedefimizin somut bir yansıması. Bu çözümle, bireylerin bilgiye erişimini, dijital yaşama bağımsız ve eşit katılımını destekliyoruz" dedi.