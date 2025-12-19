Kasım ayı tüketici güven endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 oldu. Endeks Kasım ayında 85,0 seviyesindeydi.





Geçen ay 79,6 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 1,8 azalışla 78,2 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105 iken, bu ay yüzde 2,3 gerileyerek 102,6 olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Tüketici Güven Endeksi, hanehalkının mevcut ekonomik durumunu ve gelecek 12 aya ilişkin beklentilerini ölçen, tüketim eğilimini gösteren öncü bir göstergedir.

TÜİK tarafından TCMB iş birliğiyle aylık olarak açıklanır ve hanenin maddi durumu, genel ekonomik beklenti ile dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama eğilimini kapsar.

Endeksin 100'ün altında olması tüketicilerin kötümser, 100'ün üzerinde olması ise iyimser olduğunu ifade eder ve büyüme, enflasyon ile para politikası beklentileri açısından önemli sinyaller verir.