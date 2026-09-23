Kaskoda sunduğumuz deneyimle ayrışıyoruz

Kasko sigortası yaptıracaklar için poliçenin fiyatı kadar hasar anında yaşayacakları deneyim ve poliçeyle gelen ek faydalar da önemli bir tercih unsuru olarak öne çıkıyor. Ray Sigorta değişen beklentilere, müşterilerine ücretsiz olarak sunduğu otopark, araç yıkama, moto vale, lastik saklama ve araç check-up ayrıcalıklarıyla yanıt ver. Güncel piyasa koşullarında yaklaşık 10 bin lirayı bulan bir ek fayda sunan hizmetler, Ray Connect mobil uygulaması üzerinden birkaç dokunuşla kullanılabiliyor. Bugüne dek yalnızca hasar anında devreye giren bir güvence olarak konumlanan kasko, günümüzde kaza, hırsızlık ve doğal afet teminatlarının yanı sıra ikame araç, yol yardımı ve asistans hizmetlerini de içeren geniş bir hizmetler bütününe dönüştü. Ray Sigorta bu hizmetleri, araç sahiplerinin şehir hayatında en çok vakit ve enerji harcadığı başlıklara odaklanan ücretsiz ayrıcalıklarla genişletiyor.

SOMUT DEĞER ÜRETİYORUZ

Kaskoda rekabetin yalnızca fiyat üzerinden şekillenmediğini vurgulayan Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, şunları söyledi: "Sigortacılıkta müşteri beklentileri önemli bir dönüşümden geçiyor. Müşteriler artık yalnızca poliçeyi satın aldıkları ana değil, ihtiyaç duyduklarında yaşayacakları deneyime ve poliçenin günlük hayatlarına kattığı değere de odaklanıyor. Yenilikçi ürünlerimizle oto branşında müşterilerimize hiçbir teminat açığı bırakmayan tek şirket konumundayız. Ancak sigortacılığı yalnızca geniş kapsamlı teminatlar sunmak ya da beklenmedik anlarda çözüm üretmek olarak görmüyoruz. Biz kaskoda yalnızca fiyatla değil; ürünlerimizin kapsamı, hizmet kalitemiz ve sunduğumuz deneyimle ayrışıyoruz. Ray Connect aracılığıyla müşterimizin aracını park ettiği andan lastiklerini değiştirdiği güne kadar günlük hayatını kolaylaştıran çözümler sunuyoruz. Böylece 'farklı bir sigorta' yaklaşımımızı müşterilerimiz için somut bir değere dönüştürüyoruz. Ray Sigortalı olmanın ayrıcalığını her temas noktasında hissettirmeye devam edeceğiz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör