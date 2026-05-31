Kaş’taki Kaputaş Plajı Avrupa’nın ilk 10’unda

Antalya
'nın Kaş
ilçesinde bulunan Kaputaş Plajı, Avrupa'nın En İyi Destinasyonları tarafından hazırlanan "Avrupa'nın En İyi Plajları 2026" listesinde ilk 10'a girerek Türk turizmine önemli bir başarı daha kazandırdı. Kaputaş, Avrupa'nın en iyi dokuzuncu plajı seçildi. Turkuaz renkli denizi, etkileyici kanyon yapısı ve doğal güzellikleriyle dünyanın en özel kıyı destinasyonlarından biri olarak gösterilen Kaputaş, Türkiye'den listeye giren tek plaj oldu. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Erman Günay, Kaputaş'ın yıllardır dünyanın en iyi plajları arasında gösterildiğini belirterek, son başarının bölgenin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söyledi.