Katılım 3.9 trilyon aktife ulaştı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, katılım finans sektörünün 2025 yılında güçlü bir büyüme performansı sergilediğini belirterek, sektörün aktif büyüklüğünün Ekim 2025 itibarıyla 3.9 trilyon TL'ye yükseldiğini açıkladı. Akben, katılım finansın artık yalnızca finansal sistemin bir parçası değil, Türkiye ekonomisinin dengeli büyümesi için tamamlayıcı bir unsur hâline geldiğini vurguladı.

AKTİFLERİ ARTTI

Akben'in paylaştığı verilere göre, katılım finans sektörünün toplam aktif büyüklüğü yıl sonuna kıyasla yüzde 49 artış göstererek 3.9 trilyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde toplanan fonlar 2.6 trilyon TL'ye, kullandırılan finansman hacmi ise 2 trilyon TL'ye çıktı. Sektörün net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 66 milyar TL oldu. Akben, bu rakamların sektörün bilanço yapısını güçlendirdiğini ve sürdürülebilir büyüme eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini söyledi. Katılım finansın finans sektörü içindeki payı ise yüzde 8.9 seviyesine ulaştı.

7.4 MİLYON DİJİTAL MÜŞTERİ

Sektördeki büyümenin arkasındaki en önemli itici güçlerden biri de dijitalleşme oldu. 2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla, katılım bankalarının aktif dijital müşteri sayısı 7.4 milyon kişi olarak kaydedildi. Uzaktan müşteri edinimi yoluyla kazanılan yeni müşteri sayısı ise 2.7 milyona ulaştı.