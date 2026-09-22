Katılımevim hisselerindeki şüpheli işlemlere 25 gözaltı kararı

İstanbul'da Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetleme raporu doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) hisselerine ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında dün sabah 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

VARLIKLAR DONDURULDU

Soruşturmanın mali ayağında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu. Soruşturma makamlarınca, şüpheli malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkere gönderildi. Bu kapsamda adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.

BABASI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Celal Yarız'ın, geçtiğimiz hafta tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası olduğu öğrenildi. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN 15 ŞÜPHELİ

Berkan Gülen Satış Müdürü

Celal Yarız Muhammed Yarız'ın babası

Furkan Baki Bilgisayar Teknisyeni

Halil İbrahim Ege Muhasebe Yetkilisi

İlhan Aygün İlhan İlaç AŞ Yetkilisi

İsmail Ege Kuasay AŞ Yetkilisi

Lütfi Çetinel

Mehmet Erbey

Mehmet Yıldırım

Murat Keçeci Vitrin Kuyumcusu

Salih Can Bülbül BSO Şirketi Yetkilisi

Samet Çetinel Satış Danışmanı

Uğur Akkafa

Ramazan Erbey

Selçuk Kahya Yazılımcı

İSVİÇRE'YE PARA TRANSFERİ

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para gönderildiği tespit edildi. Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026'da yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL para transferi gerçekleştirildi. Raporda ayrıca Serdar Turhan'ın hesabında da 24 Ağustos 2026'da aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği belirtildi.

8 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün de İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan gözaltına alınmıştı. Gözaltında bulunan 8 şüphelinin sorgusu sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in de arasında olduğu 4 şüpheli tutuklanmış; tüm şahıslar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. Bu arada İsviçre'de hesaplarına para aktarılan Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da gözaltına alındı. Selim Dağbaşı'nın FETÖ'den de yargılandığı ortaya çıktı.

GÜRLEK: HESABI YARGI ÖNÜNDE SORULACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti. Gürlek, hukuken sorumluluğu tespit edilen herkes hakkında yargı önünde hesap sorulacağını, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sürülmesi için tüm adli ve mali imkânların kullanılacağını ifade etti.