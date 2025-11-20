Kayıplar 1 trilyon doları aştı! Bitcoin irtifa kaybetmeye devam ediyor

Küresel piyasalar, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın güçlü bilançosunun ardından pozitif seyrederken, kripto paralarda soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Güvenilir yatırım araçlarına olan yoğun ilginin etkisiyle kripto paralardan kaçış giderek hızlandı.

Bitcoin fiyatı geçtiğimiz günlerde 365 günlük hareketli ortalamanın altına düşerek bu döngüde ilk kez kritik bir teknik seviyeyi aşağı yönde kırdı. Amiral kripto para birimi Bitcoin, New York borsasında 88.522 dolara kadar düştü.

Boğa piyasasının eşiğinde olan Bitcoin için bir sonraki psikolojik eşik 85-80 bin dolar. Amiral kripto parada aşağı yönlü ana hedef ise Nisan ayında gümrük vergileriyle ulaşılan 77.424 dolar seviyesi.

Bitcoin yedi ayın en düşük seviyesine gerilerken, kripto para birimi piyasasında yaşanan kayıp 1 trilyon doları aştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 6 Ekim'de yaklaşık 4,3 trilyon dolar ile zirveye ulaşmıştı. Şu anda 3,2 trilyon dolar civarında seyrediyor.

Ağustos ayında 5.000 dolara yükselerek 2021'in en yüksek seviy esini kısa süreliğine aşmış Ether ise 3.000 doların altına gerileyerek tüm kazançlarını sildi.

Öte yandan Bitcoin, Trump'ın seçim zaferi 2024'te fiyatı ilk kez 100 bin doların üzerine çıkmıştı, Bitcoin Treasury Companies modeli ile de 120 bin dolar seviyesine yükselmişti.