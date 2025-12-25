Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem

Genel Müdürlük, bugüne kadar ileri teknoloji analiz araçlarının kullanılması ve yapay zeka algoritmalarıyla destekli altyapı oluşturulması için çalışmalar yürüttü. Tek bir sistem üzerinden analiz imkanı sunan Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi ile çalışmalar yapıldı.

GİB de ülke geneline yayılan teşkilatı, güçlü bilişim altyapısı ve geniş veri tabanıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadele alanında önemli kapasiteye sahip bulunuyor. Başkanlık, mükelleflerden alınan beyan ve bildirimler ile tapu, noter, sicil, banka, e-ticaret platformları ve ilan siteleri gibi diğer taraflardan da vergisel işlemlere ilişkin devamlı ve anlık veri alarak güçlü bir veri ambarı oluşturdu.