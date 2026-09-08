Kayıt dışına sıkı markaj

Önümüzdeki dönemde, ekonomide tasarruf temelli bir dizi adım atılacak. Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, sanayi kaynaklı atık ısının etkin olarak kullanılması amacıyla düzenleme yapılacak. Ekonomide kayıt dışılıkla mücadele, yapay zeka ile desteklenen risk analiz faaliyetleriyle yürütülecek. Enerji tüketiminin yüksek olduğu sektörler başta olmak üzere enerji verimliliği yatırımları desteklenecek. Sanayi kaynaklı atık ısının etkin olarak kullanılması amacıyla mevzuat düzenlemesi yapılacak. Yenilenebilir enerji kullanım oranı ve enerji verimliliği yüksek binalar yaygınlaştırılacak. Elektrik depolama kapasitesi artırılacak.

YAPAY ZEKA ÖNLEMİ

Kayıt dışılıkla mücadele, yapay zeka ile desteklenen risk analiz faaliyetleriyle yürütülecek. Yapay zeka destekli İhbar İşleme Sistemi (VDK-İHS) Projesi hayata geçirilecek. Tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarının kapsamı genişletilecek. Kamu alımlarında planlama, ihale ve sözleşme süreçlerinde yapay zeka destekli uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacak. e-Tedarik Sistemi'nin kapsamı da genişletilecek.