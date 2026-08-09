Kayseri-İstanbul arası 5 saate düşüyor

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Bakan Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Yerköy- Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamındaki Düver Şantiyesi'ni ziyaret etti. Projede fiziki ilerlemenin yüzde 50'ye ulaştığını açıklayan Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre 2028'in ikinci yarısında tamamlanması hedeflenen hatla Kayseri-Ankara arasındaki seyahat süresi 7 saatten 1 saat 45 dakikaya, Kayseri-İstanbul arasındaki ulaşım ise 5 saate düşecek.

27 ŞEHRE ULAŞACAK

Demiryollarını 2002'den itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarını belirten Uraloğlu, hızlı tren hatlarının 11 şehre doğrudan, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla hizmet verdiğini ifade etti. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini açıklayan Uraloğlu, Yerköy-Kayseri hattının da bu hedefin önemli parçalarından biri olduğunu söyledi. 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri hattında saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli demiryolu inşa edildiğini belirten Uraloğlu, proje kapsamında 5 istasyon, 22 tünel ve 27 demiryolu köprüsü yapılacağını aktardı. Uraloğlu, hattın Kayseri ile Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşımı kolaylaştırmasının yanı sıra aile, eğitim, turizm ve ticaret açısından da önemli avantajlar sağlayacağını söyledi. "Düşünün 7 saat nere, 1 saat 45 dakika nere" diyen Uraloğlu, söz konusu projenin yalnızca zaman tasarrufu olmadığını, aile bağlarından ticarete kadar birçok alanda katkı sunacağını ifade etti.