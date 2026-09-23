Kayseri tarımında yeni dönem: Sera OTB’de 1. etap tamamlandı

Kayseri Valiliği himayelerinde, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) öncülüğünde yürütülen proje kapsamında yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve diğer altyapı yatırımları tamamlandı. Yatırım parsellerinin üretim tesislerinin kurulmasına hazır hâle gelmesiyle bölgede yatırım süreci başladı.

12 AY KESİNTİSİZ ÜRETİM

Jeotermal enerjinin modern sera teknolojileriyle buluşturulacağı Sera OTB'de yıl boyunca kontrollü ve yüksek verimli üretim yapılması hedefleniyor. Üretimden paketlemeye, lojistikten ihracata uzanan değer zincirinin Kayseri ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlaması bekleniyor. Sera OTB'nin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle Kayseri'nin geleneksel tarımdaki üretim gücünün teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli üretimle desteklenmesi amaçlanıyor. Projeyle kentin, jeotermal kaynakların tarımsal üretimde kullanıldığı önemli merkezlerden biri hâline gelmesi hedefleniyor.





"ARTIK ÜRETİM DÖNEMİNE GİRİYORUZ"

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, projenin ulaştığı aşamaya ilişkin şunları söyledi: "Bugün Kayseri tarımı için bir hayali gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Sera OTB'mizin 1. Etap altyapısını tamamladık, bölgemizin ışıklarını yaktık ve yatırımcılarımız sahaya inmeye başladı. Artık sözün yerini yatırımın, projenin yerini üretimin aldığı yeni bir döneme giriyoruz. Burada yükselecek her sera; yeni bir yatırım, yeni bir istihdam ve Kayseri ekonomisine kazandırılacak yeni bir değer olacaktır. Bu büyük eserin şehrimize, ülkemize ve tarım sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör