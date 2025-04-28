Kayseri’de dayanışma rüzgarı: Engeller umutla aşılıyor!

Kayseri'de başlayan ve şehri sosyal sorumluluğun güçlü simgelerinden biri haline getiren "Emniyetle Engelsiz Yarınlar" projesi, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını sağlamak amacıyla umut dolu bir dönüşüm hikâyesi olarak çevre illere de ilham oluyor.

ÇETİN ŞEN VE CEHA MOBİLYA'NIN ÖNCÜLÜĞÜNDE DAYANIŞMA HAREKETİ

Şen Holding ve CEHA Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Şen'in liderliğinde ve bireysel girişimleriyle başlatılan "Emniyetle Engelsiz Yarınlar" projesi, 2017 yılından bu yana engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını destekliyor. CEHA Mobilya'nın kesintisiz ve koşulsuz desteğiyle engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran projenin kazandığı ivme, yarattığı geniş fayda alanı sayesinde, büyük bir dayanışma hareketine öncülük ediyor.

Geçtiğimiz ay bağışlanan 130 akülü aracın da eklenmesiyle proje kapsamında bugüne kadar toplamda 1.800'e yakın akülü araç, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Toplumsal dayanışmayı kurumsal bir sorumluluk olarak benimseyerek projenin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayan CEHA Mobilya, şehrin sosyal sorumluluk anlayışına da değerli bir örnek teşkil ediyor.

KENT PROTOKOLÜ VE HAYIRSEVER IŞ DÜNYASI BİRLİKTE SAHADAYDI: "UMUT TESLİM EDİLDİ"

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve CEHA Büro Mobilyaları A.Ş. ortaklığı ile düzenlenen akülü araç teslim törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve hayırsever iş insanı Çetin Şen katıldı.

Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, "Toplumu daha adil ve kapsayıcı bir yapıya dönüştürmenin yolu, en çok ihtiyaç duyan bireyleri öncelemekten geçiyor. Bu proje sadece araç teslimi değil, umut teslimidir" ifadelerini kullandı. Vali Çiçek, Kayseri için her projede "Ben varım, buradayım" diyen Çetin Şen'e teşekkür ederek, Şen Holding tarafından yapılacak olan yeni ErVa Spor Okulu projesinin müjdesini de verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise engellilere yönelik hizmetlerin sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirtti.

Projedeki liderliği ve üstün katkılarıyla engellerin aşılmasında üstlendiği özverili sorumluluk ve sürekli desteği için teşekkür plaketi takdim edilen Şen Holding (CEHA) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Şen ise projeye dair görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Toplumun her kesimini kucaklayan bir gelecek inşa etmek en büyük önceliğimiz. Her bireyin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine olan inancımızla katkı sağladığımız bu proje, bizim için büyük bir gurur kaynağı." Şen, ayrıca özel sektör temsilcilerine de seslenerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara elbirliğiyle destek olma çağrısını yineledi.

BİR ŞEHRİN VİZYONU İLE 2017'DEN BUGÜNE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

2017 yılında başlatılan "Emniyetle Engelsiz Yarınlar" Projesi, bireysel hayatlara dokunmanın ötesinde, Kayseri'nin sosyal duyarlılık vizyonunu yansıtan bir dönüşüm hikâyesi olarak görülüyor. Kamunun öncülüğünde, özel sektör ve hayırseverlerin destekleriyle büyüyen bu dayanışma zinciri, engelleri aşmakla kalmıyor; toplumsal birlikteliğin güçlü simgelerinden biri haline geliyor. Bu proje, sadece bir yardım etkinliği değil, aynı zamanda bir umut kaynağı ve toplumsal dönüşümün güçlü bir sembolü olarak Kayseri'nin geleceğine ışık tutuyor.

CEHA MOBİLYA hakkında:

1998 yılında kurulan CEHA Büro Mobilyaları A.Ş., metal mobilya sektöründe her geçen yıl kendini geliştirerek büyümeye devam etmektedir. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın pek çok yerine ürünlerini ulaştırmaktadır. Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Şen'in şirketin değerlerini oluşturan çalışma perspektifi ve liderliğinde, müşteri odaklı çalışma politikasıyla CEHA, her zaman kaliteli, hızlı ve esnek mobilya çözümleri sunar.

Kayseri'deki CEHA mobilya merkez fabrikası ile Hollanda, Almanya, Kanada ve Amerika'daki satış ofisi ve depolarındaki üretim, satış, dış ticaret ve ar-ge departmanlarında 1.200'ün üzerinde personel ile çalışan CEHA, her müşterisine özel çözümler üretmekte, yeni tasarım ürünler konusunda da hizmet vermektedir. ISO 9001 Kalite Belgesi'ne sahip olan CEHA'nın pek çok ürünü ayrıca Alman TÜV/GS Standart Belgesi'ne de sahiptir. Mersin'de yer alan CEHA Lojistik firması ve Kayseri'de yer alan CEHA Tekstil firması ile Türkiye ekonomisine değer katan yatırımlara imzasını atmaktadır.