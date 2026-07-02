Kaza mağdurlarının verilerine yeni koruma

KİŞİSEL Verileri Koruma Kurulu (KVKK), trafik kazaları başta olmak üzere kaza mağdurlarının kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde işlenmesine ilişkin ilke kararı aldı. Kararda, hasar danışmanlık şirketleri, sigortacılar, avukatlar ve eksperlerin kişisel verilere erişimi ile tazminat süreçlerinde uyulması gereken kurallar hatırlatılırken, aykırı uygulamalarda idari ve cezai yaptırım uygulanabileceği vurgulandı. KVKK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, bazı hasar danışmanlık şirketleri veya kendilerini avukat olarak tanıtan kişilerin kazaların ardından mağdurlarla rızaları dışında iletişime geçtiği yönündeki şikayet ve ihbarların arttığı kaydedildi.

SUÇ DUYURUSU

Söz konusu şirket ve kişilerin kaza sonrasındaki süreçte mağdurların kimlik ve iletişim bilgilerine ulaştığı, tazminat alma vaadinde bulunarak vekaletname talep ettiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen KVKK önemli bir karara imza attı. Buna göre, hukuka aykırı şekilde kişisel veri işleyen hasar danışmanlık şirketleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. Konu, idari yönden ise ilgili bakanlıklara ve baro başkanlıklarına intikal ettirilecek. Kararda, görevleri sırasında elde ettikleri kişisel verileri yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşan sigorta eksperlerinin de suç işlemiş sayılacağı, idari ve cezai yaptırım uygulanabileceği anlatıldı.