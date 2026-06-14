KDK: Hizmet içi eğitime fazla mesai ödensin

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mesai saatleri dışında gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerin fazla çalışma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin dikkat çeken bir tavsiye kararı aldı. Kararda, personele öncelikli olarak izin verilmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği belirtildi.

TIP UZMANI BAŞVURDU

Karara konu olayda, bir hastanede görev yapan acil tıp uzmanı, kurum tarafından görevlendirilerek 8 saatlik hizmet içi eğitime katıldı. Eğitimin mesai saatleri dışında düzenlendiğini belirten sağlık çalışanı, bu süreye ilişkin herhangi bir izin veya ek ödeme hakkı tanınmaması üzerine KDK'ya başvurdu. KDK, mesai saatleri dışında alınan hizmet içi eğitimin fazla çalışma niteliği taşıdığına hükmederek Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi. KDK kararında, sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi kadar çalışanların dinlenme hakkının korunmasının da önem taşıdığı vurgulandı. Fazla çalışma karşılığında kazanılan izinlerin aynı yıl içinde kullandırılmasının uygun olacağı ifade edildi. İzin kullanımının mümkün olmadığı durumlarda ise personele fazla mesai ücreti ödenmesi gerektiği belirtildi. KDK, 8 saatlik mesai dışı eğitime katılan sağlık çalışanının başvurusunda, fazla çalışma karşılığında izin verilmesi veya ücret ödenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.