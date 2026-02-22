KDK okul zili şikayetini çözdü

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 22.02.2026 09:45

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), evinin karşısındaki okulun tatil günleri çalan zil sesinden rahatsız olan vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu.

Ortaokulun zil ve anons sisteminin, okulun kapalı olduğu hafta sonları ile resmi tatil günlerinde de çalıştığını belirten bir vatandaş, yaşadığı gürültü nedeniyle KDK'ye başvurdu.

İrtibata geçtiği okul yönetiminin, sistemin devre dışı bırakılacağı taahhüdünde bulunmasına rağmen sorunun devam ettiğini ifade eden vatandaş, mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Başvuru üzerine okul yönetimiyle irtibata geçen KDK, vatandaşın sorununun çözülmesini istedi.

Yaşadığı sorun çözüme kavuşan vatandaş, "yaklaşık 1,5 aydır okulun ses şiddetine dikkat edildiğini ve tatil günleri zilin çalmadığını" KDK'ye bildirdi.

