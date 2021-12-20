Kelopetra’nın güzellik sırrı ’dikenli incir’ Avrupa yolunda

Tarsus İlçesine bağlı Taşobası Mahallesinde dikenli incir üreticiliği yapan Hasan Teberik, dikenli incirin toplaması dikenlerinden dolayı zor olsa da yenildiği zaman çok lezzetli ve sağlığa faydalı olduğunu söyledi. Dikenli incirin daha çok Akdeniz sahilinde tanındığını Ankara, İstanbul, İzmir gibi kentlerde de tüketiminin artması durumunda üreticinin daha fazla kazanacağını belirten Teberik şöyle konuştu:

"Hasat etmesi dikenlerinden dolayı meşakkatli olmasına rağmen her yıl fiyatlarda iyileşme görmekteyiz. Bu yıl ürün rekoltesi az olmasına rağmen fiyatları iyi ve üreticinin yüzünü güldürüdü. Kimi üreticilerimiz kilosunu 3 liradan satarken kimi üreticilerimiz de sandık başına satış yaptı. Geçen yıl sandığı 60 lira olan dikenli incirin bu yıl sandığı 100 liradan satıldı. En az satış yapan da günlük 5 kasa sattı. Sabah saat 06 ile 08.00 saatleri arasında toplanan bu ürün toplayana günlük 500 lira kazandırdı. Bu da aile bütçesine müthiş katkı sağladı."