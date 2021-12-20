Kelopetra’nın güzellik sırrı ’dikenli incir’ Avrupa yolunda

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, bu yıl Mersin genelinde 25 bin ton dikenli incir rekoltesinin elde edildiğini tahmin ettiklerini söyledi. Özellikle son üç yıldır, tam anlamı ile olmasa da gerekli tanıtımların yapılmasının olumlu sonuçların verdiğini ve buyıl Almanya ve Dubai'nin dikenli incir ithal ettiğini kaydeden Abalı yaptığı açıklamada, "Daha önceki yıl Rusya'ya 5 ton ihraç etmiştik 2020 ile 2021 yıllarında Almanya ve Dubai'ye de 11 ton 800 kilo ihracat yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlandı. Temennimiz gelecek yıllarda daha fazla ülkeye daha fazla ihracat yapmayı hedefliyoruz. Çünkü dikenli incirden dondurma, reçel, marmelat gibi tatlıları yapılmaya başlandı. Taze iken özellikle yaz aylarında tüketimi çok yüksek olan bir ürün. Toplaması zahmetli olan dikenli incir Adana, Mersin, Hatay gibi illerde tablalarda satılırken şimdilerde artık İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde de büyük marketlerin raflarında yerini aldı ve satılmaya başlandı. Ne kadar çok tanıtımı yapılır ise o derece üretimi de tüketimi de artacaktır. Buna en en güzel örnek, Rusya, Almanya ve Dubai ülkelerinin talep etmesidir. Artık yurt dışına dikenli incir ihraç etmeye başlanılmıştır'' dedi.
Dikenli incirin su istemediğini, kıraç ve tarıma elverişli olmayan taşlı ve kayalıklı arazilerde yetiştiğini, üreticisine fazla maliyet getirmeyen bir bitki olduğunu ifade eden Abalı, tek dezavantajının dikenleri olduğunu kaydetti.
Dikenli incirin daha geniş kitlelere tanıtılması amacı ile Erdemli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Naturel Yaşam Derneği (NATURELDER) ile ortaklaşa Avrupa Birliği Projesi hazırlayarak dafa fazla üretimi için başta İtalya ve İspanya'daki gibi kapama bahçeler kurmaya başlanıldığını ifade eden Abalı, "Yurt dışına yaş sebze meyve ipracatında Mersin ilimiz ilk sıraları almaktadır. Yapılan projeler ve tanıtımlarla kaktüsgillerden olan dikenli yani Hint inciri de ihraçatı yapılan en önemli kalemlerin başında yer alması hedefleniyor. Bu nedenle üreticilerimize bu meyvenin dikiminden hasadına kadar yapılması gereken en önemli olan eğitimler verildi" şeklinde konuştu.
Tarsus İlçesine bağlı Taşobası Mahallesinde dikenli incir üreticiliği yapan Hasan Teberik, dikenli incirin toplaması dikenlerinden dolayı zor olsa da yenildiği zaman çok lezzetli ve sağlığa faydalı olduğunu söyledi. Dikenli incirin daha çok Akdeniz sahilinde tanındığını Ankara, İstanbul, İzmir gibi kentlerde de tüketiminin artması durumunda üreticinin daha fazla kazanacağını belirten Teberik şöyle konuştu:
"Hasat etmesi dikenlerinden dolayı meşakkatli olmasına rağmen her yıl fiyatlarda iyileşme görmekteyiz. Bu yıl ürün rekoltesi az olmasına rağmen fiyatları iyi ve üreticinin yüzünü güldürüdü. Kimi üreticilerimiz kilosunu 3 liradan satarken kimi üreticilerimiz de sandık başına satış yaptı. Geçen yıl sandığı 60 lira olan dikenli incirin bu yıl sandığı 100 liradan satıldı. En az satış yapan da günlük 5 kasa sattı. Sabah saat 06 ile 08.00 saatleri arasında toplanan bu ürün toplayana günlük 500 lira kazandırdı. Bu da aile bütçesine müthiş katkı sağladı."
Atıl durumdaki arazilerde kendiliğinden yetişen ve herhangi bir bakım istemeyen dikenli incirin insan sağlığına faydalı önemli bir ürün olduğunu da vurgulayan Teberik, "Bağırsak düzenleyici, performans artırıcı, bayanların güzelliğini artırıcı, hatta bir rivayete göre Klopatra bile Mısırdan gelerek burada dikenli inciri yedikten sonra devamını istemiş. Güzelliğime güzellik kattı demiş. Timur Ankara savaşına giderken, askerleriyle güç toplamak için dikenli incirden yediği söyleniyor. Bu nedenle de çok değerli bir bitki. Artık yurt dışına da ihracatı başladı daha da kıymetlenmesi bekleniyor'' diye belirtti.
Kendisinin emekli olduğunu kaydeden Teberik, kullanmadıkları taşlık arazilerinde 40 yıldır dikenli incir yetiştirdiklerini ifade eden Hasan Teberik, "Dikenli incirin faydaları saymakla bitmez ancak yeterli tanıtımı yok. Şu anda yetişen meyve yurt içi talebi karşılıyor ancak yeterli tanıtım olduğunda bu talebi de karşılayamayabilir. Son günlerde büyük marketlerin raflarında görmeye başladık. Bu da yetiştiriciler adına iyi bir gelişme. Çünkü bu ürünün büyük kentlerde tezgahlara çıkması gerekiyor'' diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Dikenli incir birçok bölgede yetişmesine rağmen aroma ve tat bakımından en lezzetlisi Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesinde kayalar arasında yetişendir. Çünkü burada yetişen ürün kendiliğinden yetişir ve özel bakım istemez. Dikenli incire lezzet veren ise üzerindeki minik dikenlerdir. Taşobası mahallesinde atıl durumda, bahçe kenarında yüzlerce dikili incir bulunmakta yüzlerce vatandaş aile bütçesine katkı sağlamaktadır.''
Üreticilerden Aydın Gazi ise, zahmetinin çok olmasına rağmen fiyatının yeterli seviyede olmadığını kaydetti.
20 Temmuz ile Eylül ayı başına kadar ki 50 günlük dönemde hasadı yapılan dikenli incirden bir ailenin en az 10 bin lira gelir elde ettiğini arazisi geniş olanların ise daha fazla gelir ettiğine dikkat çeken Gazi, "Minik dikenlerinden dolayı kuralını bilmeyen herkesin toplayamadığını ancak yetiştirilenlerin bunu rahatlıkla toplamaktadır. Yetiştirmek için özel bakım istemeyen yenildiğinde lezzetine doyum olmayan incirin tek sıkıntısının hasadının zahmetli olduğudur'' şeklinde konuştu.