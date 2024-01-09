Kentsel dönüşümde kira desteği 5.500’e çıktı

Hükümet, kentsel dönüşümü hızlandırmak için seferberlik çağrısıyla yürütülen çalışmalar kapsamında il bazında verilen kira desteklerini artırıldı. Buna göre, İstanbul'da hak sahiplerine verilen 3 bin 500 lira kira desteği 5 bin 500 liraya yükseltildi. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise 3 bin lira olan kira desteği 4 bin 500 liraya çıkarıldı. Diğer illerde 2 bin lira ile 2 bin 500 lira arasındaki kira yardımı da 3 bin 750 lira ila 3 bin lira seviyesine yükseltildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan 'kira yardım artışı 2024' açıklamasına göre, il bazlı kira yardım tutarlarının artırıldığı duyuruldu. Riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında en fazla 48 ay kira yardımı yapılıyor. Kira yardımları daha önce Mart 2023'te artırılmıştı. Ev sahiplerine aylık, kiracılara bir kereye mahsus destek veriliyor. Bu kapsamda kiracılara defaten iki kira destek bedeli ödeme yapılıyor.KENTSEL dönüşüm kredilerine verilen faiz desteği de artırılmıştı. Konut yapım ve edinme kredileri için 600 baz puandan 840 ve 720 puana çıkarıldı. Konut kredilerinde 10 yıl, iş yeri için ise 7 yıl vade sunuluyor. Evi sahiplerinin yanında riskli evde en az bir yıl oturan kiracılar da kredi çekebiliyor. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binalar, vergi ve harçlardan muaf tutuluyor. Evini kendi dönüştüren vatandaşa KDV oranı yüzde 18 yerine 1 olarak uygulanıyor.