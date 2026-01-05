Kentsel dönüşüme ‘yıkım’ standardı

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin artması mevcut eski binaların yıkımını gerektirirken, yıkım esnasında can ve mal kaybı yaşanmaması için yeni tedbirler alındı. Kontrollü yıkılmak istenirken bir anda kontrolden çıkabilen bina yıkımlarının komşu binalara da zarar vermemesi için önlem alındı. Buna göre yıkılacak olan yapıya bitişik bina olması halinde, gerekli tedbirler alınmadan bitişik binanın temel kotundan daha alt kotlarda yıkım yapılamayacak.

DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" hazırladı. Hazırlanan düzenlemeyle kentsel dönüşümü de hızlandıracak olan bina yıkım standartları belirlenmiş oldu. Yüksek yapıların yıkımı, yapının özelliklerine göre makine ile kat eksiltme usulü veya patlayıcı ile yapılacak.

Patlatmalı yıkımlarda patlamadan sorumlu mühendis ve ateşleyicinin görevlendirilmesi zorunlu olacak. Bu tür yıkımlara inşaat, maden, çevre, jeoloji ve jeofizik mühendislerinin hazırlayacağı patlatma planını içeren rapor da eklenecek. Patlayıcı ile yıkım yapılması durumunda meteorolojik şartlar değerlendirilmeden patlatma yapılamayacak. Yıkım yapılacak yerin etki alanı içinde yer alan okul, hastane, ibadethane, tarihi yapı ve altyapı tesisleri patlatma öncesi tespit edilecek. Şantiye çevresi perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı ile korunacak. Toz, titreşim ve gürültü sınır değerleri mevzuata uygun olacak. Herhangi bir kültür veya tabiat varlığının etkileşim ve geçiş sahası içinde yer alan bir yapının yıkımında, yıkım ruhsatı düzenlenmesinden önce ilgisine göre Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan uygun görüş alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Tam 2 milyon 252 bin ev ve iş yerimizi yenileyerek yaklaşık 10 milyon insanımızı sağlıklı yuvalara taşıdık. Şu anda 81 ilimizde 258 bin ev ve dükkânımızın yenileme çalışmalarını süratle tamamlıyoruz. Her 2 dönüşüm projesinin 1'ini yani yarısını İstanbul'umuzda yapıyoruz. 2026 yılında da İstanbul'u depreme hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.

KOMŞU BİNALARA DİKKAT

Yıkım sebebiyle komşu yapılarda, zeminde veya altyapıda hasar oluşması ihtimalinin bulunduğu durumlarda; yıkım planına ek olarak, mevcut durumun tespitini içeren teknik rapor düzenlenecek. Yıkılacak olan yapıya bitişik bina olması halinde gerekli tedbirler alınmadan bitişik binanın temel kotundan daha alt kotlarda yıkım yapılamayacak.