Kesime kamera kaydı ete küpeden takip

TARIM ve Orman Bakanlığı, et üretiminde şeffaflık ve dijital takibi artıran, hayvanlara kötü muameleyi azaltacak yeni kurallar getirdi. Bakanlığın Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde değişlik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecek devrim niteliğinde yeni kurallar getirildi. Düzenlemede kesimhanelere getirilen yeni kurallardan bazıları şöyle:

Canlı hayvanlar, karkaslar, yan ürünler ve personel hareketleri kameralarla izlenecek.

Hayvan bekleme alanları, kesim yerleri, canlı hayvan askılama, iç organ çıkarma, soğutma, parçalama ve paketleme dahil tüm muamele alanları izleme sistemine dahil olacak.

KAYITLARA 1 AY MUHAFAZA ŞARTI

Kameralar geniş açılı, yüksek çözünürlüklü olacak ve kayıtlar en az bir ay (30 gün) süreyle saklanacak.

Bu kamera sistemleri İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin erişimine açık tutulacak. Kesilen hayvanların ve kanatlıların sayısı dijital olarak takip edilebilecek.

KESİMDE KÖTÜ MUAMELEYE SON

Yönetmelikte, hayvanlar bilinçleri yerindeyken ayaklarından asılamayacak veya kaldırılamayacak. Sabitleme yöntemi olarak sadece ayakların mekanik kelepçelenmesi yöntemi kullanılmayacak. Kesimhaneler; hayvana aşırı basınç uygulamayan, zemini kaygan olmayan, sessiz çalışan, keskin kenarları bulunmayan ve ani hareket etmeyen modern sabitleme ve kesim ekipmanları kullanmak zorunda olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör