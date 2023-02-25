KGF paketi 350 milyar TL’ye çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaraların hızlıca sarılması için kurumların acil nakit taleplerinin gecikmeden karşılanması için kaynak aktarımı kesintisiz sürüyor. Bakanlık, depremin ardından kurumların kullanımına 100 milyar liralık kaynak aktarırken Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketi de 350 milyar liraya çıkarıldı. Bakanlık, deprem felaketinin ardından sağlanan desteklerle bu alanda alınan tedbirleri 46 başlık altında açıkladı. Depremden etkilenen bölgelerde yaşanılan sorunların hafifletilmesine yönelik alınan tedbirler özetle şöyle:Deprem bölgesindeki ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçları da dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı hastanelerine aktarılacak kaynak öne çekildi. Bu ay ilave 7.5 milyar TL nakit aktarılacak. Şimdiye kadar AFAD'ın talebi üzerine yaklaşık 12 milyar lira nakit aktarımı yapıldı. Kamu personeli ve emeklilerin şubat ayı maaşları öne çekilerek ödendi. Depremden zarar gören her aileye 10 bin, taşınanlara 15 bin lira yardım yapılıyor. Konteyner kentler dışında barınacaklar için kiracılara aylık 3 bin lira, ev sahiplerine aylık 5 bin lira yardım yapılacak.Depremde hayatını kaybedenlerin yakınla- rına 100 bin lira nakdi yardımda bulunulacak. Deprem sonrası dönemde, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında daha çok firmanın finansmana erişimini kolaylaştırmak ve depremin ülke genelinde ekonomik faaliyetler ve ticari işletmeler üzerindeki negatif etkilerini azaltmak amacıyla 250 milyar lira olarak yakın dönemde ilan edilen KGF paketi de 100 milyar lira artışla 350 milyar liraya çıkarıldı.Deprem bölgesinde halihazırda kredi kullanmış olan işletmelerden yıl sonuna kadar yapılandırma komisyonu alınmayacak. Deprem nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkâra Halk Bankası'nca kullandırılan Hazine faiz destekli kredi ödemeleri 6 aylığına faizsiz olarak ertelenecek. Deprem bölgesinde zarar gören çiftçilerin Hazine faiz destekli kredileri 1 yıl süreyle faizsiz ötelenecek.Cumhurbaşkanlığınca başlatılan yardım kampanyalarına, AFAD'a ve ilgili diğer genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, Kızılay Derneği, kamu yararına çalışan derneklerle vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek. Bu kurumlara bedelsiz bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak. Bağışlanan mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler de işletmeler tarafından indirime konu edilecek. Prefabrik yapı ve konteynerlerin tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) katma değer vergisi oranı yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirildi.Bölgesel kriz sebepli kısa çalışma başvurularının kabulüne başlanıldı. Ayrıca OHAL ilan edilen illerde kısa çalışma ödeneği şartlarını sağlayamayan kişilere nakdi ücret desteği verilecek. İstihdamın korunması amacıyla OHAL süresince sınırlı haller dışında iş akdi fesih yasağı getirildi. Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlara ilk aşamada 3 ay süresince TMO tarafından un ve benzeri gıda maddelerinin hibe edilmesi için çalışmalar başladı. Deprem tarihi itibarıyla, bu illerdeki mükelleflerin 6 Şubat ila 31 Temmuz 2023 arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelendi.