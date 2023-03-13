Kıdem için hesaplı kredi musluğu açılıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanacakların kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için işverene verilecek Hazine garantili düşük faizli kredi desteği başlıyor. Kredi Garanti Fonu kefaletinin 50 milyar liraya çıkarılmasıyla yaklaşık 68 milyar liralık kredi hacmi oluştu. Kıdem tazminatı kredisi kamu ve özel bankalar aracılığıyla kullandırılacak. Faiz oranı bütün bankalarda standart olup, 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Fon destekli kıdem tazminatı kredisinde işletme, sektör sınırlaması söz konusu olmayacak. Kredinin direkt çalışanın hesabına aktarılabileceği, işverene verilmesi halinde ise çalışanın hesabına yatırıldığına ilişkin belge istenebileceği belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kıdem tazminatı ödeyecek işletmelere 25 milyar kefalet limiti ile 34 milyar liralık kredi hacmi oluşturan EYT Destek Paketi'ni açıklamıştı. Daha sonra bu kefalet limiti 50 milyar liraya çıkarıldı. Böylece yaklaşık 68 milyar liralık bir kredi hacmi oluştu.Bankalar da işletmelere kredi desteği için çalışmaları hızlandırırken ödemelerin bu hafta başlaması bekleniyor. Birinci adımda işletmeler çalışanlarının EYT başvurularıyla bankaya giderek, emekli olacak personele ödenecek kıdem tutarını bildirecek. Banka da Hazine kefaleti ile kullandırılacak kredi tutarını belirleyecek. Kredinin kıdem tazminatı ödemelerinde kullanılması için işyerinde EYT nedeniyle istifa edip ayrılan bulunması koşulu aranacak. Kıdem tazminatı desteğinin doğrudan çalışanın hesabına yatırılması yönünde görüş ön plana çıkarken, işverenin alması seçeneği de tartışılıyor. İş Kanunu'na göre kıdem tazminatının peşin ödenmesi zorunluluğu bulunuyor, taksitli ödeme için çalışanın onayı gerekiyor. Taksitlendirilen kıdem için yazılı sözleşme yapılması çalışanın lehine olup, bölünen taksit sayısı ve ödeme takviminin kayıt altına alınması mağduriyetleri de önleyecektir.EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredinin emekliliğe hak kazananların kıdem tazminatı olarak ödenmesi zorunlu olacak. Aksi bir durumda çalışanın arabulucu ya da mahkemeye gitme hakkı bulunuyor. Ödenmeyen kıdem tazminatına mevduata uygulanan en yüksek faiz işletilir. İşverenin aldığı krediyi başka bir hesaba transfer seçeneği olmayacak.Normal koşulda iş akdini fesheden tarafın karşı tarafa, işyerindeki çalışma süresine bağlı olarak 2 hafta ile 2 aylık ücret tutarı arasında değişen ihbar tazminatı ödemesi gerekiyor. Emeklilik gerekçesiyle iş akdinin feshi durumunda ihbar tazminatı hakkı doğmuyor, çalışan böyle bir talepte bulunamıyor.