Kıdem tazminatı için KGF devrede

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenleme kapsamında emekli olacak çalışanlarının kıdem tazminatını ödeyecek KOBİ ve KOBİ dışı firmaların finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından devreye alınan Hazine destekli 50 milyar TL büyüklüğündeki EYT Destek Paketi'ne başvurular dün başladı. Paket kapsamında KOBİ'ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkânı sağlanacak. Kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 75, KOBİ dışı firmalar için ise yüzde 70 olarak belirlenirken, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 36 ay vadeyle kullandırım yapılacak. Kredinin faizi 24 aya kadar vadede TLREF+200 baz puan olacak. Söz konusu ödemeler emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak.