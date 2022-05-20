Kilis’e dev yatırım: 4 milyar dolarlık ithalatı önleyecek

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'de ve yurtdışında yaptığı yatırımları SABAH'a anlattı.

Osmaniye, İskenderun ve Cezayir'deki yatırımları hakkında bilgi veren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen 2,5 milyar dolarlık yassı çelik üretim fabrikasının büyük bölümü tamamlandığını söyleyerek, "Türkiye'nin en büyük sanayi yatırımı olan tesisimiz, gelecek yıl bu zamanlarda faaliyete geçecek. 500 dönümde muazzam bir yatırım hayata geçiriyoruz. Dünyanın en kompakt tesislerinden biri olacak İskenderun'da Türkiye'nin ilk kuantum ocaklarını kuruyoruz" dedi.

Tosyalı, "Tesiste elektronik, otomotiv, beyaz eşya, yapı sektörü ve ambalaj sanayilerine yönelik yüksek teknolojide teneke, galvanizli, boyalı sac üretimi yılda 10 milyon tonluk üretim rakamına ulaşmış olacak. İskenderun'da hayata geçirilen Sarıseki Tesisi, bin 300 kişiye doğrudan istihdam sağlarken, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık yassı çelik ithalatını da ikame edecek" diye konuştu.

Türkiye ekonomisine katkısını sürdüren Tosyalı Holding, İskenderun'da son yılların en büyük sanayi yatırımlarından birine imza atıyor. Geçtiğimiz yıl İskenderun 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde başladığı yeni çelik yatırımına devam eden şirket söz konusu yatırımın büyük bölümünü tamamladı.

Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapısal Üretim Tesisi ile Tosyalı Holding ile Japon Toyo Kohan firması ile ortaklaşa kurulan Tosyalı Toyo, Osmaniye'deki yatırımlarına devam ediyor. 650 milyon dolarlık yatırımın yüzde 51'i Tosyalı'ya, yüzde 49'u ise Toyo Kohan'a ait. Tesiste, Türkiye'de daha öncesinde üretilmeyen birçok katma değerli ürün üretiliyor.

Tosyalı'nın Cezayir'in Oran şehrinde kurulan tesisi ise 2,5 milyon ton kapasiteli dünyanın en büyük (Doğrudan İndirgenmiş Demir) üretim tesisi. DRI ile çalışan dünyanın en büyük ark ocağı ve kullandığı ileri teknolojiler sayesinde daha düşük karbon ayak izine sahip. İlk 3 faza 2,5 milyar dolar, yapımı yeni başlayan 4. faza ise 2 milyar dolar yatırım yapan şirketin toplam yatırımları tesisin 5. ve son fazıyla birlikte 6 milyar doları bulacak. Yeni yatırımlarla birlikte önümüzdeki 5 yılda yıllık 15 milyon ton üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor. Tosyalı Holding böylece dünyada ilk 25 çelik devi arasına girecek.

43 milyon nüfuslu Cezayir, doğalgaz rezervi açısından dünyada 4'üncü sırada. Ülke Avrupa, Asya, Amerika, Batı Afrika'ya yakın lojistik konumuyla öne çıkıyor. AB ile de serbest ticaret anlaşması bulunan Cezayir'in Oran şehrinde bulunan Tosyalı Algerie, Akdeniz ve Afrika'nın en büyük entegre demir ve çelik fabrikası. Ayrıca bir Türk şirketinin yurt dışındaki en büyük sanayi yatırımı. Bugünkü toplam çelik üretim kapasitesi yıllık 4 milyon ton. Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi gibi konjonktürel gelişmelerle stratejik önemi daha da artan, 5 milyon metrekare arazi üzerine kurulu fabrika ilk 3 fazda çubuk inşaat demiri, filmaşin ve spiral boru üretiyor.

Tosyalı, "4'üncü faza başladık. 2 yıl sonra bitecek ve yatırım tutarı 2 milyar dolar. Bu, dünyada hidrojenle çalışma kabiliyetine sahip (en çevreci) ilk tesis olacak. Ardından 5'inci etap başlayacak. 4'üncü ve 5'inci fazlarda otomotiv ve beyaz eşya üretiminde kullanılan yassı çelik üreteceğiz. Böylece toplam 6 milyar dolarlık yatırımla yıllık üretim kapasitemiz 8.5 milyon tona çıkacak" dedi.

Şirketin şu anda Türk ve Cezayirli toplam 15 bin çalışanı var. Tosyalı'nın Cezayir yatırımı iki ülke arasındaki ticari ilişkilere de olumlu yansıdı. Öncesinde sayısı 100'ü bulmayan Türk şirketi sayısı şimdilerde 250'yi aşmış durumda. Türkiye'den Oran'a geçmişte uçuş sayısı haftada 3 iken şimdilerde 55'e kadar çıktı. Fuat Tosyalı, Oran Havalimanı'ndan fabrikaya geçerken inşaatına 19 yıl önce başlanan ve henüz tamamlanmayan ek havalimanı terminaline dikkat çekti ve kendilerinin ilk çelikhaneyi 19 ay gibi rekor sürede bitirdiklerini vurguladı.

Cezayir'de tesisi kurduktan sonra cevheri limandan taşırken çok zorlandıklarını anlatan Fuat Tosyalı, "Limanla fabrika arası 13 kilometre. Toz cevheri kamyonlarla taşıdık. Onlar da yola döke saça getiriyordu. Günde 10 bin ton taşıyamıyorduk. Sonra devletle anlaşarak 200 bin ton kapasiteli liman yatırımı yaptık. 2021'de 200 milyon dolar yatırımla limandan fabrikaya uzanan kapalı konveyör hattını (bant üzerinde taşıma) devreye aldık. Günlük 96 bin ton taşıma kapasitesine ulaştık. Bugün 170 bin tonluk bir gemi 2 günde boşaltılıyor (saatte 4 bin ton), 1 gram kaybımız olmuyor" diye konuştu.

"Cezayir'de bu yılki hedef 2,5-3 milyar dolar arası ciro. Bunun 1 milyar doları da ihracat olacak. Geçen sene 2 milyar dolara yakın ciro yaptık" diyen Fuat Tosyalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"25-30 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatta Avrupa, Batı Afrika, Amerika öne çıkıyor. Bizim sektörde navlun fiyatları çok önemli. Burası bütün pazarların ortasında bulunuyor. Afrika'da Senegal ve Angola'da yatırım yapmaya başladık. Angola'da, çok yüksek rezerve sahip madenlerimiz var. Brüt satışına başladık. Sonraki aşamalarda ise işlenmiş maden ve işlenmiş çeliğe geçeceğiz. Yani fabrika kuracağız. Hem mevcut tesisinin maden ihtiyacı karşılanacak hem orada çelik üretilecek."