Kimya sektörü kasımda 2,4 milyar dolar ile ihracat rekoru kırdı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kasım ayında sektörümüzün ihracatı yüzde 47,25 artışla 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam aylık bazda şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek aylık ihracat rakamı oldu." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Pelister, "Ülkemiz üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Büyümeye en fazla katkı sağlayan ihracatta ise ikinci sırada olan kimya sektörümüz, üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 6,26 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 36,78 büyüdü. Kimya sektörümüz her şeye rağmen ihracatta güçlü bir performans gösteriyor. Kasım ayında sektörümüzün ihracatı yüzde 47,25 artışla 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam aylık bazda şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek aylık ihracat rakamı oldu." diye konuştu.

"40 MİLYAR DOLARLIK TUTARI YAKALAMAK İÇİN ÜRETMEYE VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Pelister, kasım ayında en çok "plastikler ve mamulleri", "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri" ve "anorganik kimyasallar" ürünlerini ihraç ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kasım ayında en çok ihracat yaptığımız ülke Hollanda olurken, onu Irak ve ABD takip etti. Ocak-Kasım döneminde ülkemizde en çok ihracat yapan ikinci sektör olarak ihracatımız yüzde 38,88 artışla 22,9 milyar dolara ulaştı. Böylece 2019 yılında kırdığımız ihracat rekorunu bu yıl on bir aylık süreçte yenilemiş olduk. Bununla birlikte ekonominin öncü göstergeleri arasında yer alan sanayi kapasite kullanım oranı ve Türkiye İmalat PMI'ın (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Kasım ayı verileri de önümüzdeki dönemde aynı performansın devam edeceğini işaret ediyor.

Kimya sanayi ortalama kapasite kullanım oranımız eylülden bu yana artış gösterirken bu yılın en yüksek değeri olan yüzde 76,22'ye ulaştı. Sektörümüzü zorlayan kurdaki volatilite, ham madde teminindeki sıkıntılar ve fiyat artışları gibi sorunlarımıza rağmen bu seneyi yeni bir ihracat rekoru ile 24 milyar doların üzerinde tamamlayacağımızı öngörüyoruz. İKMİB olarak kimya sektörü ihracatımız için belirlediğimiz ve 2030 hedefimiz olan 40 milyar dolarlık tutarı yakalamak için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz."

KASIMDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE HOLLANDA

İKMİB verilerine göre, Hollanda, kasım ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Kasım ayında Hollanda'yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Irak, ABD, Mısır, Almanya, Lübnan, Yunanistan, Belçika, İtalya ve İsrail oldu. Kasım ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 214,41 ile Lübnan'da oldu.

Kasım ayında Hollanda'ya yapılan kimya ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,51 artışla 156 milyon 426 bin dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında Hollanda'ya en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler", "plastikler ve mamulleri", "anorganik kimyasallar", "muhtelif kimyasal maddeler" ve "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun" oldu.

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya, ABD, Irak, İtalya, Yunanistan, Belçika, İspanya, İngiltere ve Lübnan olarak ilk onda yer aldı.

KASIM AYINDA EN ÇOK "PLASTİKLER VE MAMULLERİ" İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kasım ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 831 milyon 513 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 570 milyon 131 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 194 milyon 694 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. 'Anorganik kimyasallar'ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; 'uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun', 'eczacılık ürünleri', 'kauçuk, kauçuk eşya', 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları', 'muhtelif kimyasal maddeler', 'organik kimyasallar' ve 'yıkama müstahzarları' oldu. Kasım ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 145,59 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler sektöründe gerçekleşti.