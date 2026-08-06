Kimya sektörü temmuzda 3 milyar doları aştı

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, temmuz ayında 3 milyar 35 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü oldu. Böylece sektörün yılın ilk 7 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.7 artışla 20.1 milyar dolara yükseldi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Vefa İbrahim Aracı, yılın ilk yarısında kırılan ihracat rekorunun ardından temmuz ayında da güçlü performansın sürdüğünü belirterek, 2026 yılı için belirlenen 35 milyar dolarlık ihracat hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi. Aracı, yeni pazarlara açılma, katma değerli üretim, sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü artıracak projelere öncelik verdiklerini ifade ederek, ihracatçıların üretim gücü sayesinde yıl sonu hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını vurguladı.

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