Kiralamada hafif ticarinin payı %7

OPERASYONEL araç kiralama sektörü 2023 yılının ilk çeyreğinde 10 milyar 400 milyon TL'lik yatırım yaparak 13 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 114 milyar 900 milyon TL'ye ulaşırken, toplam araç sayısı ise 240 bin oldu. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 48.6'sı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27.8 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 12.8 pay aldı. 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2.9 olan hafif ticari araçların payı ise 2023 yılının ilk çeyreği sonunda yüzde 7'ye yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkatleri çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 51.2 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 40.2'ye, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 8.5'e çıktı.