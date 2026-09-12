Kiralar TÜFE’ye göre artacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) fahiş kira artışlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak hedefiyle hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde başvurular pazartesi başlıyor. Proje kapsamında ilk etapta 1071 konut 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak. Sosyal kiralık konutlar, Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu gibi ilçelerde yer alacak.

10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Bölge rayicin altında fiyatlarla ev kiralama imkânı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin TL'den başlayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

Başvuru ücreti alınmayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruları 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak projeyle ilgili merak edilen soruları ve yanıtları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 15 soruda merak edilenler...

1 Kiralık konut projesinde kaç konut yapılacak?

Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında, Ekim 2026'da ilk etapta 1071 adet konutun teslimi yapılacak olup toplamda 15 bin konut kiralanacak.

2 İlk etapta hangi ilçede kaç konut kiralanacak?

Konutlar 4 grupta tahsis edildi.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindetoplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzeretoplam 1071 konut kiralanacak.

3 Hangi gruplara hangi büyüklükte evler tahsis edilecek?

Genç evli ailelere, 1+1 veya 2+1 konut, iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

4 Projeye başvuru şartları nelerdir?

TC vatandaşı olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Evli olmak.

En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak.

TC sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması.

Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması.

Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100.000

TL üst sınırını aşmaması gerekiyor.

5 İstanbul dışındaki illerden başvuru yapılabilecek mi?

Projeye sadece İstanbul ilinde ikamet eden vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

6 İsteyen açıklanan ilçelerden herhangi birine başvuru yapabilecek mi? Bu ilçelerde ikamet ediyor olma koşulu var mı?

İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler istediği ilçe için başvuru yapabilecek.

7 Üzerinde tapu olanlar başvuru yapabilecek mi?

Üzerinde konut tapusu olanlar başvuru yapamayacak.

8 Daha önce ev alıp satanlar başvurabilecek mi?

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanlar başvuru yapamayacak.

9 Kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı?

Evet, tahsis süresi içerisinde konut alınması durumunda konutun tahliye edilmesi gerek.

10Projede kaç tip ev yer alacak?

Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri bulunuyor.

11Yıllık kira artışı olacak mı?

Konut teslimi için İdarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle artırılmayacak.

12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında, TÜFE oranında artış yapılacak.

12Kira ödemeleri ne zaman başlayacak?

Tahsis bedeli, konut teslimini takip eden ayın 20'sinde ödenmeye başlanacak.

13Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar başvurabilir mi?

Hayır, başvuru yapamazlar.

14Başvurular nasıl, ne zaman yapılacak, başvurunun kabul edilip edilmediği nasıl öğrenilecek?

Başvurular, e-Devlet üzerinden 14-25 Eylül tarihleri arasında alınacak. Vatandaşlar başvuru durumunu TOKİ hizmetleri arasında yer alan"Konut / İşyeri Başvuru" menüsünde görebilecek.

15 3 yıl sonra süreyi uzatabiliyor muyuz?

Hayır, tahsis süresi 3 yıl ile sınırlı olup uzatılmayacak.



TÜRKİYE'YE YAYILACAK



Kiralık sosyal konut modeli, TOKİ'nin yürüttüğü "Ev Sahibi Türkiye" ve "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında geliştirilen yeni uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Hükümetin hedefi, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa etmek olurken, ilk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. İstanbul'daki kiralık model ise mülkiyet yerine uygun fiyatlı kiralamaya odaklanan ilk uygulama olacak. Ayrıca İstanbul'dan başlayacak sosyal konut kiralama modelinin tüm Türkiye'ye yayılması hedefleniyor.



KIRA RAKAMLARINI DÜŞÜRECEK



Son yıllarda özellikle İstanbul'da hızla yükselen kira fiyatları, dar ve orta gelirli hanelerin barınma maliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Hükümet, devletin mülkiyetinde kalacak kiralık sosyal konut modeliyle piyasaya uzun vadeli ve düşük maliyetli kiralık konut arzı sağlayarak kira artışlarını sınırlamayı hedefliyor. Konutların üç yıllık periyotlarla yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmesi de daha fazla vatandaşın sistemden yararlanmasını amaçlıyor.



EV TİPLERİ VE KİRA ORANI NEDİR?

1+1 konut: 10.000 TL

2+1 konut: 12.000 TL

3+1 konut: 15.000-TL

4+1 konut: 18.000-TL'den başlayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör