Kiralık eve talep yükseldi fiyat geriledi

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan 'sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü' raporlarının ağustos ayı sonuçları yayımlandı. Rapora göre, temmuzda kiralık konut talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.5, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10.6 arttı. Yıllık reel kira değişimi Türkiye genelinde yüzde 6.5 gerilerken, satılık konut reel fiyatları da yıllık bazda yüzde 8.3 düştü. Kiralık konut piyasasındaki canlılık göstergelerinden kapatılan ilan yaşı, temmuzda büyükşehirlerde kısaldı. Kapatılan ilan yaşı Türkiye genelinde 27.6 güne, İstanbul'da 22.2 güne, Ankara'da 24.4 güne ve İzmir'de 39 güne indi. Satılık konut reel fiyat endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 azalarak 142.2 seviyesine geriledi. Endeks, bir önceki aya kıyasla da yüzde 0.8 düştü. Yıllık bazda reel konut fiyatları İstanbul'da yüzde 5.1, Ankara'da yüzde 2.7 ve İzmir'de yüzde 9.7 geriledi. Temmuzda reel konut fiyat endeksi İstanbul'da 145.3, Ankara'da 182.4 ve İzmir'de 150.8 olarak hesaplandı. Ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı Türkiye genelinde 45 bin 78 lira oldu. Metrekare fiyatı İstanbul'da 65 bin lira, Ankara'da 38 bin 929 lira ve İzmir'de 53 bin 125 lira olarak gerçekleşti. Satılık konut talep endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0.6, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12.4 geriledi. Satılık konutlarda kapatılan ilan yaşı Türkiye genelinde 52.9 gün olarak hesaplanırken, İstanbul'da 52.2 gün, Ankara'da 43.3 gün ve İzmir'de 60 gün olarak kaydedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör