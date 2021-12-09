Lastik fiyatlarındaki astronomik yükselişler yeni bir iş kapısı yarattı. Girişimcilerin yanı sıra Türkiye
'nin önde gelen otomotiv grupları kiralık lastik işine girince Türkiye'de ilk kez kiralık lastik dönemi başladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören uygulamayla satın almaya kıyasla 3'te bir fiyatına bir ila beş ay arası kiralama yapmak mümkün hale geldi. Uzmanlar lastiklerin mutlaka güvenilir merkezlerden kiralanması, sertifikaların incelenmesi uyarısında bulunuyor. Kış lastiği kiraladığınız girişimciler, mevcut lastiklerinizi de depolarda saklama hizmeti de veriyor. Bu alana yatırım yapan markalardan biri de Lastick
markası ile kurumsal kış lastiği kiralama hizmetleri vermeye başlayan Otokoç
oldu. Mobil uygulaması da bulunan Lastick üzerinden tüm marka ve model araçlar için uygun ebatta kış lastiği kiralanabiliyor. Hizmet kapsamında online olarak, şubeden ya da çağrı merkezi aracılığıyla kiralama yapılabiliyor. Lastick, ücretsiz sökme takma ve mevcut lastikleri depolama hizmeti de sunuyor. Lastikler sezonluk olarak kiralanabildiği gibi aylık kiralama da tercih edilebiliyor.
EN UCUZ LASTİK 700 TL
Kiralamaya olan ilginin artmasının sebebi ise lastik fiyatlarındaki astronomik artışlar. En düşük kalite kış lastiğinin fiyatı 700 TL'den başlarken ortalama fiyatlar 1.000 TL'nin üzerine çıkmış durumda. Piyasada 4 lastik ve servis ücretleri ile 5 bin liraya kadar çıkıyor. Kiralama yapıldığında ise bu rakam 3'te bir fiyatına kadar düşüyor. Bireysel müşterilerin yanı sıra filo müşterileri de bu hizmetten yararlanabiliyor.
864 TL CEZASI VAR
1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Bu uygulama, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunluyken, kurala uymayan sürücülere 864 lira idari para cezası kesilecek. Ayrıca lastiklerini değiştirene kadar yola çıkmalarına müsaade edilmeyecek.