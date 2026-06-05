Kiralık sosyal konut projesi eylülde başlıyor

İLK kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinde ilk teslimleri eylül ayında yapacaklarını müjdeleyen Kurum, "Alt gelir grubuna, sosyal yardım alanlara, evi dönüşüme girenlere, memur ve emeklilere kontejanlar ayrılacak. Hak kazananlar piyasa rayicinin çok altında rakamla 3 yıl bu evlerde oturacak. Amacımız kira ve konut fiyatını düşürmek. Ne kadar çok arz sunarsanız, piyasa o kadar aşağıya gelecek" dedi. Kurum, İstanbul
'dan sonra Ankara
, İzmir
, Bursa gibi metropollerde de kiralık konut üretimi planlandığını söyledi. Hobi bahçeleri konusuna da değinen Kurum, "Vatandaşın taleplerini dinliyoruz, diğer taraftan tarım alanlarını korumak zorundayız, bu alanları hoyratça kullanamayız. Tarım Bakanlığı ile bir çalışma yapıyoruz. Hem tarım alanını korutacak, hem vatandaşların ihtiyacına yanıt verecek bir düzenleme yapılacak" dedi.