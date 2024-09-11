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Giriş Tarihi: 12.9.2024

Kirayı elden alana ceza

Kirayı elden alana ceza
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 'Kira Ödemelerinde Tevsik Yükümlülüğüne İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı'nı, görüşe açtı. Kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayıp, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de tevsik kapsamında yer alıyor. Taslağa göre, konut kiralarında sınır kaldırılıyor ve tüm ödemelerin banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Kiracının, ödemenin elden yapıldığını 5 iş günü içinde bildirmesi halinde, kiracıya ceza kesilmeyecek.
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Kirayı elden alana ceza
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