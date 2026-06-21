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Giriş Tarihi: 21.06.2026 11:20 Son Güncelleme: 21.06.2026 11:21

Kırım'da akaryakıt satışları durduruldu

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, benzin istasyonlarında akaryakıt satışının durdurulduğu bildirildi.

AA
Kırım’da akaryakıt satışları durduruldu
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Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki akaryakıt satışına ilişkin alınan karara yer verdi.

Bölgedeki benzin istasyonlarında akaryakıt satışının durdurulduğunu belirten Aksyonov, yakıtın yalnızca bölgedeki temel hizmetlerin sürdürülmesi ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu kamu kurumlarına verileceğini kaydetti.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Rusya'nın Tver bölgesinde de dün akaryakıt satışına kısıtlama getirilmişti.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#RUSYA #KIRIM #UKRAYNA

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Kırım'da akaryakıt satışları durduruldu
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