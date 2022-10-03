Kirişci: Sokak hayvanları konusundaki gerekli desteği veriyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipsiz hayvanlar için bakımevi yapılması, kısırlaştırma ve rehabilitasyon ile onların güvenli ve sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla mevzuat düzenlemeleriyle birlikte mali desteklere odaklandı.

4 Ekim, dünya genelinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerini korumak, onlar konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla "Hayvanları Koruma Günü" olarak kutlanıyor.

Türkiye'de de sahipsiz hayvanların ıslahı, bakımı ve oluşturabilecekleri tehditlerin önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuat düzenlemeleri ve uyguladığı projelerin yanı sıra sağladığı desteklerle süreci koordine ediyor. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, yerel yönetimlere sahipsiz hayvanları için bakımevi açılması maksadıyla maddi destek sağlanıyor. Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyon görevi yerel yönetimlerde bulunurken Bakanlık da denetleme ve bakımevi kuracak yerel yönetimlere maddi destek konusunda rol üstleniyor.

Bakanlık tarafından 2013 yılında yayımlanan "Geçici Hayvan Bakımevi Yapımı ile İlgili Ödenek Tahsisi Hakkında Genelge" kapsamında, 2009-2021 döneminde hayvan bakımevi yapımı maksadıyla 81 yerel yönetime 53 milyon 431 bin 620 lira mali destek verildi. Bu yıl ise eylül ayı itibarıyla 10 yerel yönetime 18 milyon 595 bin 500 lira mali destekte bulunuldu.

REHABİLİTASYON VE SAHİPLENDİRME ÇALIŞMALARI

Bakanlık tarafından 2017'de yayımlanan "Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması ile İlgili Ödenek Tahsisi Genelgesi" kapsamında da 2009-2021 yıllarında sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu için 78 milyon 659 bin 480 lira mali destek sağlandı. Haziran 2022 itibarıyla kısırlaştırılan 95 bin 340 hayvan için 8 milyon 839 bin 320 lira katkıda bulunuldu.

Bakanlık, 2019-2023 Stratejik Planı kapsamında da bu yıl sonuna kadar 135 bin hayvanın kısırlaştırılması maksadıyla mali destek sağlamayı hedefliyor.

Türkiye'de yaklaşık rehabilite edilmemiş 6 milyon sahipsiz hayvan bulunduğu tahmin ediliyor. Yerel yönetimlerce kurulan yaklaşık 99 bin hayvan kapasiteli 289 hayvan bakımevi bulunuyor.

Yerel yönetimler tarafından sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu kapsamında 2004-2021 yıllarında 2 milyon 141 bin 662 sahipsiz hayvan aşılanırken 1 milyon 823 bin 353 hayvan kısırlaştırıldı, 461 bin 762 hayvan bakımevlerinden sahiplendirildi.

Bu yıl haziran sonu itibarıyla 153 bin 112 sahipsiz hayvanın aşılaması yapıldı, 158 bin 761'inin kısırlaştırılması gerçekleştirildi ve 17 bin 351 hayvanın da bakımevlerinden sahiplendirilmesi sağlandı.