Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kırsal kalkınma desteği başvurularında süre uzatıldı
Giriş Tarihi: 6.06.2026 14:02

Kırsal kalkınma desteği başvurularında süre uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ve tasarruflu sulama sistemleri destekleri için 12 Haziran'da bitecek başvuru süresinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Kırsal kalkınma desteği başvurularında süre uzatıldı
  • ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"30 HAZİRAN 2026'YA KADAR YAPABİLİRSİNİZ"

Kırsalda bereketi artıracak hibe programlarında başvuru süresini uzattıklarına işaret eden Yumaklı, "Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvurularınızı 30 Haziran 2026'ya kadar yapabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

12 HAZİRAN'DA SONA ERECEKTİ

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, söz konusu destek programlarına yönelik başvuru süreleri 12 Haziran'da sona erecekti.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırsal kalkınma desteği başvurularında süre uzatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA