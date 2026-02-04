Kırsaldaki girişimciye 1.7 milyar destek

Türkiye'nin kırsal kalkınma vizyonu, Avrupa Birliği standartlarındaki modern projelerle vites artırıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı'nın (IPARD III) 7'nci başvuru çağrı döneminde 214 projenin toplamda 1.7 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandığını duyurdu. Değerlendirmeler sonucunda, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" başlığı altında sunulan yüzlerce projenin desteklenmesine karar verildi..

HER BÖLGEDE YATIRIM FİKRİ

Programa yapılan başvurulara göre yatırım iştahının en yüksek olduğu bölgelerin başında tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, modern seracılık ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla öne çıkan Konya, Ankara ve Aksaray gibi İç Anadolu illeri geldi. Batı Anadolu'da ise Afyonkarahisar, Balıkesir ve Denizli; kırsal turizm, süt işleme tesisleri ve geleneksel el sanatları projeleriyle hibe desteğinden en büyük payı alan iller arasında yer aldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Erzurum, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi merkezler hayvancılığın modernizasyonu ve yerel ürünlerin markalaşmasına odaklanırken; Karadeniz kuşağında Samsun, Trabzon ve Kastamonu gibi iller arıcılık ve su ürünleri yetiştiriciliği projeleriyle hibe listesinde kendilerine yer buldu. Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere sunulan hibe programı olan IPARD, Türkiye'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülüyor.

KÖYLERDE TURİZM

Yumaklı'nın açıkladığı 1.7 milyar liralık dev bütçe, özellikle "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbiri üzerine yoğunlaşıyor. Bu başlık altında arıcılıktan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine, yerel el sanatlarından kırsal turizm tesislerine kadar çok geniş bir yelpaze bulunuyor. Ayrıca modern çiftlik ekipmanları, yenilenebilir enerji yatırımları ve su ürünleri yetiştiriciliği de bu kalemden finanse ediliyor. Bu çeşitlilik, köylerde yaşayan vatandaşların sadece tarımla değil turizm ve sanayiyle de entegre bir gelir modeli oluşturmasını sağlıyor. Kadın ve 40 yaş altı genç girişimcilere projelerin puanlanması aşamasında öncelik verilerek bu grupların iş dünyasına katılımı teşvik ediliyor. Yatırımlar tamamlandığında harcanan tutarın yüzde 50 ile yüzde 75 arasındaki kısmı yatırımcıya geri ödemesiz hibe olarak iade edilirken projeler KDV ve diğer vergilerden de muaf tutuluyor.