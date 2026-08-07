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Giriş Tarihi: 7.08.2026

Kırsaldaki üreticilere 634.3 milyon lira ödendi

Kırsaldaki üreticilere 634.3 milyon lira ödendi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-III Programı kapsamında temmuzda üreticilere ve yatırımcılara 634.3 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını bildirdi. Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ödemelere ilişkin bilgi verdi. Kırsal kalkınmaya ve üreticilere desteklerinin artarak devam ettiğini belirten Yumaklı, "IPARD III Programı kapsamında temmuz ayında toplam 634,3 milyon lira hibe ödemesini üreticilerimizin ve yatırımcılarımızın hesaplarına aktardık. Kırsalı kalkındıran, üretime güç katan tüm girişimcilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İBRAHİM YUMAKLI

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Kırsaldaki üreticilere 634.3 milyon lira ödendi
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